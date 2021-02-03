وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون الانقلاب العسكري في ميانمار

أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم /الأربعاء/، الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين "المعتقلين ظلما".

وقالت مجموعة الدول السبع- في بيان مشترك نشرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية-: "نشعر بقلق عميق إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت"، مؤكدة أنها تقف مع شعب ميانمار الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل ديمقراطي.

ودعت مجموعة السبع- التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي- الجيش في ميانمار إلى إنهاء حالة الطوارئ على الفور، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة ضرورة "احترام" النتيجة وانعقاد البرلمان في أقرب فرصة، وذلك في إشارة إلى الانتصار الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة سو كي في انتخابات نوفمبر الماضي،

وجاء البيان في الوقت الذي أفرج فيه جيش ميانمار، وفقًا لنواب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، عن حوالي 400 شخص، بمن فيهم نواب من الحزب الحاكم سابقًا، ويُعتقد بأن أعضاء بارزين في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بما في ذلك سو كي، لا يزالون رهن الإقامة الجبرية بعد انقلاب الجيش الاثنين الماضي.