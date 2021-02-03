التدخل الإيراني مستمر.. طهران تجند 18 ألف عنصر لصالحها في سوريا

لا تزال إيران تواصل مساعيها في ترسيخ وجودها بالأراضي السورية، عبر عمليات تجنيد ميليشيات موالية لها وعلى رأسها حزب الله اللبناني، على الرغم من المحاولات لجرها للانسحاب منها.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طهران والميليشيات الموالية لها تستمر في عمليات التجنيد لصالح إيران، لا سيما في الجنوب السوري ومنطقة غرب الفرات.
وقال إن إيران تستخدم الأموال واللعب المستمر على الوتر الديني سواء في مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، بالإضافة لمراكز في منطقة اللجاة ومناطق أخرى بريف درعا، وخان أرنبة ومدينة البعث بريف القنيطرة على مقربة من الحدود مع الجولان السوري.
ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن إيران جندت نحو 18 ألف عنصر لصالحها في سوريا، حيث ارتفع عدد المنضمين في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري إلى أكثر من 9600، كما زاد المنضمون من السوريين من أعمار مختلفة إلى 8350 شخصا، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور.
وأشار المرصد إلى تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد في استغلال كامل منها لانشغال روسيا في الاتفاقات مع تركيا بالشمال السوري.
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