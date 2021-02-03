نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 975 وفاة و9700 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليونين و237790 حالة.

ووفقًا لبيانات المعهد الألماني، ارتفع عدد الوفيات إلى 58956 بعد تسجيل 975 وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و216363 بعد زيادة 11192 إصابة.