المرصد: إيران جندت 18 ألف عنصر لصالحها فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأكد المرصد أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها استمرت بعمليات التجنيد لصالح قواتها لا سيما فى الجنوب السورى حيث تنتشر تلك القوى بشكل كبير جداً. وتتواصل عمليات التجنيد فى مناطق نفوذ الميليشيات الرئيسية فى البلاد، متبعةً ذات الطرق التى اتبعتها منذ البداية، بينها السخاء المادى واللعب المستمر على الوتر الدينى والمذهب.

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