وزير الدفاع التركي: ننتظر اليونانيين لاستكمال إجراءات بناء الثقة

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أمل أنقرة في إحراز المزيد من التقدم في المشاورات الجارية مع اليونان بهدف تخفيف التوترات بين البلدين.
وأشار أكار في تصريح صحفي أدلى به اليوم، في أعقاب اجتماع عقده في برلين مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، إلى أن الوفود العسكرية من تركيا واليونان عقدت الاجتماع الفني الثامن في مقر حلف الناتو ببروكسل بهدف تأسيس آليات تجنب حدوث مناوشات في شرق المتوسط.
وتابع الوزير التركي أن أنقرة تتوقع من أثينا أن تولي المزيد من الأهمية كي تكون الاجتماعات المقبلة أكثر فاعلية، مضيفا: "ننتظر اليونانيين في أنقرة لاستكمال اجتماعات تعزيز الثقة التي بدأناها".
وأشاد وزير الدفاع التركي بجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا لتسوية الخلافات بين أنقرة وأثينا، قائلا إن برلين "تتصرف بشكل متناسق ومبدئي في هذا الصدد، وموقفها الثابت يبعث على الطمأنينة"، وتابع: "نتمنى أن يكون هذا الموقف مثالا يحتذى به لكل دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والدول الأخرى".
وأكد أكار أن اجتماعه مع نظيرته الألمانية كان "بناء للغاية"، مضيفا: "أعتقد أننا سنتخذ خطوات ملموسة مع ألمانيا خلال الأيام القادمة بخصوص ملفات الدفاع والأمن".
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