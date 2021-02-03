لمساعدة الباحثين عن عمل.. كل ما تريد معرفته عن المنصة الوطنية للتوظيف بالسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، على إنشاء منصة إلكترونية يتم فيها تسجيل بيانات طالبي العمل بالقطاع العام والخاص فيها.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه، الذي عقد مساء أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
ومن المرتقب صدور بيان مفصل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حول موعد إطلاق المنصة وطريقة التسجيل فيها، وآلية اختيار الأشخاص للوظائف المطروحة.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي، جهاد العبيد، عبر موقع تويتر، تعليقًا على الخطوة الحكومية الجديدة، :"عمل جبار سيُغير من مفاهيم التوظيف ويمنع الالتفاف على الأنظمة من قِبل القطاع الخاص".
وارتفع عدد المنصات الإلكترونية الحكومية بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية بالمملكة، ما قلل من مشاهد التزاحم والطوابير التي كانت تحدث سابقًا عند الوزارات والشركات العامة والخاصة، حيث أتيح للسكان التسجيل على الخدمات والمبادرات الحكومية عن بعد.
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