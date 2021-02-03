نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/ صحة ما تردد بأن بكين تدعم بشكل خفي "الانقلاب" في ميانمار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "هذه إدعاءات غير صحيحة.. إن الصين جارة صديقة لميانمار. ونأمل أن تستطيع جميع الأطراف في ميانمار التعامل بشكل مناسب مع الخلافات وفقا للإطار الدستوري والقانوني، والعمل من أجل حماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تنفي صحة مزاعم بدعمها الخفي لـ "الانقلاب" في ميانمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.