نشرت وسائل إعلام سعودية ، صورا لرفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض، معلنين بذلك عودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدهما، وفق ما أوردت شبكة آر تي.
وقام العاملون بسفارة قطر في الرياض برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة.
يأتي ذلك بعد خطوة مماثلة، جرت يوم 22 يناير الماضي، رفع فيها العلم السعودي فوق سفارة المملكة في الدوحة.
وسبق أن قال زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة ستقوم بإعادة فتح سفارتها في قطرن وهذا ماتم.
ووفق اتفاق العلا تمت المصالحة العربية مع قطر 5 يناير الماضي، وذلك بعد جهود حثيثة من الكويت لاقت صدى لدى الدول العربية، ما أدى إلى اتمامها في التاريخ السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة قطر بالسعودية ترفع علمها لأول مرة بعد اتفاق العلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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