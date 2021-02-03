أكثر من 174 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 174075 شخصًا.

وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 1163 حالة تطعيم. وأن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2021 قد بلغ 174075 شخصًا.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت وزارة الصحة إن 1163 شخصًا تلقوا أمس الثلاثاء، تطعيم كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء الثلاثاء بلغ 174075 شخصًا.

يذكر أن الفحوصات التي بلغ عددها 14104 أمس الثلاثاء، أظهرت تسجيل 657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 330 حالة لعمالة وافدة، و 321 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 6 حالات قادمة من الخارج.

كما تعافت 285 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 99285.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 30 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 105 حالات، في حين أن 4548 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4578 حالات قائمة.