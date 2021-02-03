مع عودة الدراسة.. بروتوكول صحي للكوادر التعليمية بأبو ظبي ونبأ سار للطلاب

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، بروتوكولًا صحيًا وقائيًا خاصًا للكوادر التعليمية والإدارية والطلاب مع قرار السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس في مختلف الدولة، بدءا من 14 فبراير الجاري وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، سيجرى تطبيق البروتوكول الصحي حتى نهاية العام الدراسي، واستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في كافة مدارس إمارة أبوظبي من 14 فبراير.

كما اعتمدت اللجنة إتاحة خيار "التعليم عن بعد" لأولياء الأمور حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية تبقى أولوية رئيسية في كافة القرارات المعتمدة.

وحسب الصحيفة الإماراتية، تلقى 60% من الكوادر الأكاديمية والإدارية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، خلال حملة استمرت 10 أيام في نهاية يناير الماضي في أبوظبي، فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات المؤهلة في الأسابيع القادمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، أعلنت عن السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس في مختلف الدولة، وذلك ابتداءً من 14 فبراير الجاري وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث قررا العودة التدريجية وعلى مراحل التعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.