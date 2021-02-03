الصين تقدم 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" إلى كوفاكس

أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" إلى "كوفاكس"، وهي مبادرة دولية للقاحات تقودها منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين انضمت رسميا إلى كوفاكس، وتعمل على الوفاء بتعهداتها بجعل لقاحات كوفيد-19 التي تطورها سلعة عامة عالمية".

وأضاف أنه بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية، وتلبية للحاجة الماسة للدول النامية، قررت الصين تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى كوفاكس.

وأعرب بين عن أمل بلاده أن تعمل جميع الدول على مساعدة الدول النامية للحصول على اللقاحات في وقت مبكر.

نوون/م ش