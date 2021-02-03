بسبب قرار.. الرئيس الأوكراني مهدد بالعزل من منصبه

أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في وقت متأخر أمس، الثلاثاء، قرارا بفرض عقوبات من قبل مجلس الأمن القومي على أكثر من 100 قناة تليفزيونية في البلاد وفروعها الإقليمية.

وستكون العقوبات سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وسيتم فرضها على 112 محطة إذاعية معارضة لنظام الحكم والرئيس، من بينها تليفزيون أوكرانيا وقنوات إقليمية.

وردا على ذلك، أعلن النائب الأوكراني، فاديم رابينوفيتش، المنتمي إلى حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، أن الحزب سيبدأ إجراءات عزل ضد الرئيس زيلينسكي بعد قراره إغلاق عدد من القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن النائب الأوكراني قوله: "لقد أصاب قرار الرئيس الأوكراني قلب الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد، حيث أصبح وجود أوكرانيا الديمقراطية المستقلة تحت التهديد".



وأضاف: "في المستقبل القريب، سنعقد مؤتمرا طارئا للحزب والذي سنبدأ بعده بإجراءات عزل ضد الرئيس زيلينسكي الذي سخر من الناخبين والبلاد".

وتتضمن قائمة القيود التي تنطبق على القنوات التليفزيونية تجميد الأصول، وتقييد عمليات التداول، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو تعليق التراخيص والأذونات وغيرها.

كما يحظر على الشركات التليفزيونية استخدام التردادت التليفزيونية والراديوية الأوكرانية وإعادة بث البرامج التليفزيونية.