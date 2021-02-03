نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تجند 18 ألف عنصر لصالحها فى سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جندت السلطات الإيرانية، نحو 18 ألف عنصر لصالحها فى جنوب سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري، اليوم الأربعاء.

وتواصل إيران بناء قاعدة للجيش على طول الحدود العراقية السورية، وفقًا لصور التقطتها الأقمار الصناعية وحصلت عليها قناة فوكس نيوز.

وقالت فوكس نيوز، إن هناك نقطة تفتيش على جانبي المجمع بجدران محصنة حول المجمع، وكان لكل منطقة علاقات كبيرة بما يكفي لإخفاء الشاحنات وكميات كبيرة من المعدات.