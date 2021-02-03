جدة - نرمين السيد - وذكرت الرابطة، التى تتزعمها أونج سان سو تشى، فى بيان على فيسبوك أن المداهمات بدأت أمس الثلاثاء، حيث تمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر، داعية السلطات لوقف ما قالت إنها أعمال غير قانونية بحقها.
وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة فى انقلاب على حكومة أونج سان سو تشى، التى اُعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، مبررا الأمر بأنه "كان ضرورى للحفاظ على استقرار الدولة".
كما اتهم اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التى جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد فى نوفمبر الماضى، وفاز بها حزب سو تشى.
وأدانت دول ومنظمات أممية الانقلاب، فيما هدد الرئيس الأمريكى جو بايدن بفرض عقوبات على البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحزب الحاكم فى ميانمار: مكاتبنا تعرضت للمداهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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