أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، على سعي المملكة الأردنية لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي له مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، إنه تم مناقشة سبل الحصول على لقاح كورونا الروسي.
وأكد وزير الخارجية الأردني على أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريقة الوحيدة للتوصل إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبدوره، دعا وزير الخارجية الروسي على أهمية بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف لافروف: "ناقشنا مع وزير الخارجية الأردني الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا وفلسطين والخليج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأردني: ناقشت مع لافروف سبل الحصول على اللقاح الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.