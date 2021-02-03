أصيب بسكتة قلبية.. قصة وفاة شاب سعودي بعد ساعات من موت والده

كان خبر وفاة والده المريض، بمثابة القشة التي قسمت شاب سعودي، خر صريعًا وتوفى بعد سماع نبأ رحيل أبيه.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تفاصيل ما جرى، حيث قالت إن الرجل توفى إثر سكتة قلبية أدت إلى سقوطه على الأرض عقب سماع نبأ وفاة والده الراقد في المستشفى إثر حادث سير تعرض له سابقًا.

وذكرت الصحيفة أن الأسرة سارعت إلى نقل الرجل إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا تعرضه لسكتة قلبية وأعلنوا وفاته.

وفجعت العائلة السعودية بالأب والابن معًا، ودفنت الأب بعد صلاة الظهر والابن بعد صلاة العصر، في مقبرة صديان بحائل.

وتداول عدد كبير من السعوديين، القصة، ناعيين الأب وابنه، مؤكدين أن هذه الحادثة تجسد معنى الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه.

وكان آخر ما دونه الابن على حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه".

وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل جراء حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير الماضي، أدخله العناية في المستشفى.