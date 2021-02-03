العالم ينقلب على ميانمار.. هل ستتراجع؟

في واقعة مأسوية تشير لواقع مرير للشعب، تحرك جيش ميانمار معلنا الاستيلاء على السلطة، بعد القبض على رئيسة الحكومة، ورئيس البلاد، وعدد من قادة الحزب الحاكم، وقطع الاتصالات والانترنت عن البلاد وفرض حالة الطوارئ.

وزعم قادة الانقلاب أن الانتخابات التي أجريت مؤخرًا تم تزويرها، وأنه تحرك من أجل إجراء انتخابات نزيهة حقيقية، سيسلم فيها السلطة إلى الفائز.

ولم يصمت المجتمع الدولي وتحركت عدة دول للمطالبة بتخلى قادة الإنقلاب عن السلطة، حيث أكد مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعتزم فرض قيود على المساعدات لميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة، مضيفة أن هذا الانقلاب العسكري يمهد الطريق لعقوبات أمريكية.

ودعا چو بايدن جيش ميانمار إلى التخلي عن السلطة على الفور، مهددًا بإجراء مراجعة في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها خلال انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وفي الإطار ذاته، استدعت الخارجية البريطانية سفير ميانمار في لندن، على خلفية الانقلاب العسكري هناك واعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي لتقديم تفسيرات لدى نايجل آدامز وزير الدولة البريطاني لشئون آسيا.

وشدد بيان للخارجية البريطانية على ضرورة احترام تطلعات شعب ميانمار نحو الديمقراطية، مؤكدا أن المملكة المتحدة تسعى لبذل كل الوسائل الدبلوماسية اللازمة لضمان عودة سلمية للديمقراطية في ذلك البلد.

كما دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على ميانمار بعد استيلاء جيشها على السلطة واعتقال القيادة السياسية المنتخبة.

و أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الانقلاب العسكري في ميانمار، مطالبين بالإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين هناك

وقال بيان مشترك لدول السبع، حسبما نشرته وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء: "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، متحدون في إدانة الانقلاب في ميانمار".

وأضاف البيان أن "الدول السبع تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة والرئيس، واستهداف وسائل الإعلام".

وتابع البيان "ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".