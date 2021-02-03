الكرملين يعلق على تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال نافالني

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، مجددا على رد الشرطة وتعاملها مع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال المعارض للرئيس بوتين، أليكسي نافالني، مؤكدة أنها "مبررة".



ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن "الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي لكنها يجب ان تكون مرخصة".

وقال بيسكوف إن "رد فعل الشرطة على المحتجين كان مرتبطا بالأخطار التي كانت من الممكن أن تظهر أثناء التظاهرات الاحتجاجية".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن رجال الأمن ينفذون أثناء التظاهرات غير المرخصة مهامهم لضمان الأمن ومنع وقوع حوادث.

وتابع: "لا يجب تنسيق ذلك مع الكرملين، وفي هذه الحالة تنفذ هيئة الأمن وظائفها لضمان الأمن الاجتماعي".