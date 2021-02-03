السعودية.. حالة واحدة يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

كشف عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا، الشيخ عبد الكريم الخضير، عن حالة واحدة يجوز فيها المرأة طلب الطلاق حال تزوج عليها زوجها.
وحسب صحيفة "صدى" السعودية، قال الخضير إنه لا مانع أن الزوجة تدعو الله ألا يتزوج زوجها من امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت شديدة الغيرة.
وأضاف: "إذا تزوج الزوج امرأة ثانية، فلتجرب الأولى نفسها، إذا استطاعت الصبر فعليها أن تحتسب وترضى بما كتبه الله".
وأشار إلى أنها إذا لم تستطع البقاء معه بسبب الغيرة، وقد تتصرف تصرفا لا يليق، فلا مانع أن تطلب الطلاق خوفا من أن تأثم بسببه أو تقصر في حقوق زوجها.
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