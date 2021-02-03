أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردة في 15 محافظة

الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردة في 15 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، شرق المحويت، ذمار، البيضاء والضالع.
فيما ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب، وعلى المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
وأشار إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب يعمل على اضطراب البحر و ارتفاع الموج
وحذر المركز المواطنين من صدمات البرد الشديدة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها وحماية المحاصيل الزراعية والنحل والمواشي من آثار البرد الشديد.
كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، من اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 2.2 في عمران، و 2.5 في ذمار ، 3.2 في صنعاء، و8 درجات في السدة، و8.6 في سيئون.
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