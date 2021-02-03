وزيرا خارجية الأردن وروسيا يدعوان لبدء مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إنه ناقش مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى سبل التعاون فى حل الأزمة السورية، والأوضاع فى العراق واليمن، فضلا عن القضية الفلسطينية، حيث جدد دعوة بلاده لبدء مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانب الفلسطينى والإسرائيل.





وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى، بالعاصمة موسكو اليوم الأربعاء، على أهمية الجهود المشتركة لتأمين الأمن فى الخليج العربى، مشيرا إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى بين الدولتين. من جانبه، شدد وزير الخارجية الأردنى، على سعى بلاده لتطوير التعاون الثنائى مع روسيا فى مختلف المجالات، مضيفا:"ناقشت مع لافروف سبل الحصول على لقاح كورونا".

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