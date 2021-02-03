خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 3.977 إصابة و 12 وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسى، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة فى الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين فى المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.