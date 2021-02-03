عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار فى مبنى السفارة الأمريكية بـ بغداد

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد مرور شهر على محاولة استهداف مبنى السفارة فى ديسمبر الماضى، وذلك فى محاولة استنكرها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حيث وجه تحذيرا شديدا إلى إيران، واتهمها بالوقوف وراء الهجوم.

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