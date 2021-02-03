غدا.. استئناف اجتماع 5+5 فى سرت لبحث خروج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعات 5+5 فى سرت غداً الخميس، لبحث خروج المرتزقة من ليبيا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان قد تم التصويت أمس على أسماء المرشحين لعضوية المجلس الرئاسى الليبى، وفقا لنظام المجمعات الانتخابية حيث لم يحصل أى من المرشحين على نسبة 70 % المطلوبة، وبما يعنى أنه سيتم إعداد قوائم لكل منطقة تشتمل على أربعة أسماء مرشحة، ويتم التصويت بحيث يجب أن تحصل القائمة الفائزة على نسبة 60 % وفى حال لم تبلغ أية قائمة هذه النسبة، تدخل القائمتين الحاصلتين على أعلى نسبة فى التنافس،والفائزة منهما هى من تحصل على نسبة 50 % زائد واحد.

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