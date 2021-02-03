رغم الاحتجاجات على تعيينه.. رئيس جامعة في اسطنبول يرفض الاستقالة

قال رئيس جامعة تركية أثار قرار تعيينه احتجاجات منذ شهر، إنه لا ينوي ترك المنصب، وذلك بعد تصاعد التوترات واعتقال أكثر من 300 شخص في اليومين الماضيين.

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن مليح بولو قوله للصحفيين في اسطنبول "لا أفكر مطلقا في الاستقالة".

وقال بولو، الذي تقدم ذات مرة بطلب للترشح للبرلمان كمرشح لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمحطة "خبر ترك" إن "الأزمة ستنتهي تماما في غضون ستة أشهر".

ونظم طلاب وأساتذة في جامعة بوغازيتشي باسطنبول احتجاجات على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان للأكاديمي والمرشح السياسي السابق مليح بولو رئيسا للجامعة، وقالوا إن تعيينه "غير ديمقراطي".