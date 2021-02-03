تصريح صادم من مسؤول لبناني بشأن نسبة الوفيات بـ كورونا

حذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، من تجاوز نسبة الوفيات الـ1% من معدل المصابين اليوم، مؤكدا أن هذا الرقم غير مريح ويحتاج لدراسته أكثر.

وأكد البزري في تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية، أن "الدولة لا تتقاضى أي أموال من صندوق النقد الدولي عن المرضى الذين يتوفون بسبب فيروس كورونا.

وعن اللقاحات، أشار إلى عرض لقاحات أخرى غير "فايزر" و"كوفاكس" على لبنان، ومنها لقاح "استرازنيكا"، فضلا عن اللقاح الروسي الذي وصفه بأنه مريح جدا وقد حصل لبنان على دراسة عنه.

وأكد أنه مع فتح البلد تدريجيًا، نظرًا لأن الإغلاق من الناحية الطبية مفيد لكن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية سيء.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2770 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2757 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 395842.

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 81 حالة وفاة جديدة بكورونا، وهي أعلى معدل للوفيات، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3226.