هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

ألمح الخبير الاقتصادي السعودي، محمد السويد، إلى إمكانية زيادة الضرائب أو خفض رواتب الموظفين الحكوميين بسبب جائحة كورونا.

وقال السويد في مقطع فيديو تداولته عدد من المواقع السعودية، إنه عندما يزداد عدد الإغلاقات، تضطر الدول لعمل برامج تحفيز وصرف تحفيزي إضافي، وعندما تفعل ذلك تصرف أكثر من الميزانية ويزداد العجز، لذلك لا بد من وجود مصادر إيرادات لهذا التمويل.

وأضاف أن الشيء الثاني يمكن أن يكون القطاع الخاص قد عجز عن أخذ دوره، ولم يستطع التفاعل مع الإغلاقات ولم يتوقع المستثمر الأجنبي الإجراءات الحكومية، وهنا يعجز هذا القطاع عن أداء دوره وكذلك تضطر الحكومة لزيادة المصروفات وتعود مرة أخرى لموضوع العجز.