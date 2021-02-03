أخبار سارة.. تفاصيل جديدة عن لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا

قال مطورو لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، اليوم الأربعاء، إنهم واثقون جدا من قدرة اللقاح على مواجهة السلالة البريطانية.

وأضاف مسئول تنفيذ كبير في شركة الأدوية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توفير لقاحات جديدة الخريف المقبل لمواجهة السلالات المختلفة.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد، يوفر لقاح اوكسفورد- استرازينيكا حماية بنسبة 76٪ لمدة ثلاثة أشهر بعد جرعة واحدة فقط.

وكشفت الاختبارات أيضًا أن الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنقل المرض، مما سيساعد على وقف الانتشار المستمر للفيروس.

وقال رئيس الصحة في بريطانيا، حيث يتوفر اللقاح، يوم الأربعاء إن الدراسة الجديدة التي تشير إلى أن جرعة واحدة توفر مستوى عالٍ من الحماية لمدة 12 أسبوعًا تدعم استراتيجية الحكومة لتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح حتى يمكن حماية المزيد من الأشخاص بسرعة من الجرعة الأولى.

ولم تتم مراجعة الدراسة بعد من قبل الزملاء ولا تتناول فعالية اللقاح الآخر المستخدم حاليًا في المملكة المتحدة، والذي تصنعه شركة فايزر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة البريطاني، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

وذكر مات هانكوك؛ اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة بأن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار.

وتوصي شركة فايزر بإعطاء لقطاتها بفاصل 21 يومًا ولم تؤيد قرار حكومة المملكة المتحدة بإطالة الوقت بين الجرعات.