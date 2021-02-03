نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول دولة آسيوية توافق على لقاح "موديرنا" المضادر لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منحت السلطات في سنغافورة، الموافقة على لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، وقالت إنها تتوقع وصول أول شحنة في شهر مارس المقبل.

وقالت السلطات السنغافورية، إن لقاح "Moderna COVID-19"، يعد ثاني لقاح يتم ترخيصه للاستخدام الوبائي في البلاد، بعد لقاح "Pfizer-BioNTech"، الذي تم طرحه بالفعل في البلاد.

وأضافت الصحة السنغافورية، أن أكثر من 175 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح COVID-19 بدءا من 2 فبراير.