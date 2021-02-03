أخبار اليمن : الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالم

الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالماظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين و263 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 104 ملايين و401 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 76 مليونا و278 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملموسة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 451 ألف و759 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,679 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,632 وفاة)، وبريطانيا (1,449 وفاة)، والبرازيل (1,240 وفاة)، وألمانيا (990 وفاة)، واسبانيا (724 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (114,703 إصابات)، والبرازيل (26,240 إصابة)، واسبانيا (29,064 إصابة)، وفرنسا (23,337 إصابة)، وبريطانيا (16,840 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (457,856 وفاة)، والبرازيل (226,383 وفاة)، والمكسيك (159,533 وفاة)، والهند (154,635 وفاة)، وبريطانيا (108,013 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا التي تخطت عتبة الـ27 مليونا بواقع (27,027,347 إصابة)، والهند (10,778,206 إصابات)، والبرازيل (9,286,256 إصابة)، وروسيا (3,884,730 إصابة)، وبريطانيا (3,852,623 إصابة).