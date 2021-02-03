ألمانيا: لا يمكن استبعاد فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب قضية نافالنى

جدة - نرمين السيد - واعتبرت ألمانيا أن سجن نافالنى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التى وقعت عليها روسيا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. ونفذت الشرطة الروسية حملة اعتقالات واسعة، حيث تم توقيف أكثر من 4 آلاف شخص خلال الاحتجاجات المناهضة لاعتقال نافالنى، الذى دعا إلى تلك الاحتجاجات الواسعة عقب عودته من رحلة علاج فى ألمانيا، فى وقت سابق من شهر يناير الماضى.

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