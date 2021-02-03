العضايلة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن لدى جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أمجد العضايلة السفير الأردنى لدى مصر، الذى قدّم أوراق اعتماده بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً للأردن لدى جامعة الدول العربية.





وتناول اللقاء، الذى جرى فى مقر الأمانة العامة للجامعة، المستجدات حول القضايا الراهنة فى المنطقة، والترتيبات الجارية لعقد الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية العرب.

ورحب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء، بتولى السفير العضايلة لمهامه مندوبا دائماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجامعة، معربا عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الأردن حيال القضايا العربية وسبل تدعيم منظومة العمل العربى المشترك.

كما أشاد أبو الغيط بالجهود الكبيرة والمقدّرة، التى يقوم بها الملك عبدالله الثانى فى سبيل دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربى.

وأكد السفير العضايلة حرص الأردن المستمر على إدامة وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع أجهزتها وقطاعاتها، ودعم الدور المحورى للجامعة فى التعامل مع القضايا والتحديات المختلفة.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام.