جونسون: ليس من العملي إغلاق حدود بريطانيا بالكامل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه من غير العملي إغلاق حدود بريطانيا بالكامل للحد من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في تصريح: "ليس من العملي إغلاق هذا البلد تماما، ما هو عملي هو أن يكون لدينا أحد أقوى الأنظمة في العالم وأن نواصل تطعيم شعب هذا البلد، وهو ما نقوم به".
وتمكنت المملكة المتحدة من تطعيم أعداد قياسية من السكان ضد فيروس كورونا.
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