أعلنت ثلاثة أحزاب عربية عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة للكنيست تحت مظلة القائمة العربية المشتركة. وذكرت القناة 7 العبرية أن أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير قررت الدخول للانتخابات ضمن القائمة المشتركة. وأوضحت أن منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة قرر الانفصال عن القائمة وخوض الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل لوحده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصور عباس يخوض انتخابات الكنيست منفصلا عن القائمة المشتركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.