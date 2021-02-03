هيومان رايتس: وجود أردوغان في سوريا احتلال

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية إلى وقف النقل غير القانوني للمواطنين السوريين ، بمن فيهم العرب والأكراد ، من شمال شرق سوريا لمحاكمتهم في تركيا.

وقالت في تقرير نُشر يوم الأربعاء إن تركيا وجيش المليشيات السوري المدعوم من تركيا، قد اعتقلوا ونقلوا بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 63 مواطنا سوريا من شمال شرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم بتهم خطيرة قد تؤدي إلى سجنهم مدى الحياة.

وحثت المنظمة الحقوقية السلطات التركية على "السماح على الفور لجميع المحتجزين لديها بالاتصال بعائلاتهم ، سواء في تركيا أو خارجها ، وإبلاغ عائلاتهم بوضعهم".

وأضافت أنه "يجب إعادة جميع المعتقلين السوريين الذين نُقلوا إلى تركيا إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور".

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، إنه جرى نقل أشخاص اعتقلوا في سوريا إلى تركيا في انتهاك لالتزامات تركيا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال في شمال شرق سوريا".

وقال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "السلطات التركية ، كقوة احتلال ، مطالبة باحترام حقوق الناس بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا ، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الأشخاص إلى أراضيها" .