ردا على تحرك مماثل.. نواب جمهوريون يسعون للإطاحة بـ إلهان عمر من لجنة الشئون الخارجية

قدمت مجموعة من النواب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي يتزعمها النائب الجمهوري عن ولاية تكساس بريان بابن اقتراحًا إلى لجنة القواعد بالمجلس لإخراج النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر من عضوية لجنة الشئون الخارجية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن تحرك النواب الجمهوريين يأتي ردًا على تحرك مماثل من النواب الديمقراطيين لإخراج النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين من عضوية لجنة الميزانية ولجنة التعليم والعمل.

وكانت جرين قد تعرضت لانتقادات حادة من نواب كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بسبب تعليقات لها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن تأييدها للرئيس السابق دونالد ترامب ولنظريات مؤامرة تزعم أن هجمات 11 سبتمبر وحوادث إطلاق النار العشوائية مدبرة لتعديل قوانين حيازة الأسلحة، كما أشادت بأعمال عنف ارتكبها أنصار ترامب.

واستشهد بابن في اقتراحه لإبعاد إلهان عمر من عضوية لجنة الشئون الخارجية تغريدة نشرتها أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012 وكتبت فيها "إسرائيل تنوم العالم مغناطيسيًا. لعل الله يوقظ الشعب ويساعده لرؤية أفعال إسرائيل الإجرامية".

وردًا على تحركات بابن، نشرت إلهان عمر تغريدة أمس كتبت فيها دون ذكر جرين صراحة "توقفوا عن تبييض أفعال منظري المؤامرة المتعصبين والمحرضين على العنف وأنصار ترامب الفاشيين".

ويشارك نواب جمهوريون زملاءهم الديمقراطيين في مساعيهم لإبعاد جرين من لجنتي الميزانية والتعليم والعمل، وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان مقتضب إن "الشخص الذي يرى أنه ربما لم تصطدم أي طائرة بالبنتاجون في 11 سبتمبر، وأن إطلاق النار المرعب في مدرسة كان مدبرا، وأن عائلة كلينتون تسببت في تحطم طائرة جون كينيدي جونيور، هو شخص لا يعيش في الواقع".

وأضاف ماكونيل، من دون الإشارة إلى النائبة جرين بالاسم، أن "هذا ليست له علاقة بالتحديات التي تواجه العائلات الأمريكية أو النقاشات الجوهرية القوية، التي يمكن أن تعزز حزبنا".

ويهدد الديمقراطيون بفرض تصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، لطرد المشرعة الجمهورية الجورجية المثيرة للجدل، من لجنة التعليم والعمل، ولجنة الميزانية، إذا لم يقدم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، كيفين مكارثي، على طردها بنفسه.