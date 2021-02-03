أشاد زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النحالة بدور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة العام الماضي.
وقال النخالة في حفل تأبين بطهران وفق ما نقلت القناة 7 العبرية، إن سليماني أشرف بنفسه على نقل الصواريخ إلى قطاع غزة التي تم إطلاقها على القدس، فضلا عن الأسلحة العديدة والمتنوعة التي استخدمت في المواجهات العسكرية مع إسرائيل.
وأضاف: "أحضر سليماني الكثير من الأسلحة والقدرات المختلفة التي ما زالت مستخدمة في جميع الأنظمة التي تديرها المقاومة في فلسطين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سليماني كان مسؤولا عن صواريخ المقاومة التي وصلت القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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