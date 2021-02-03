سليماني كان مسؤولا عن صواريخ المقاومة التي وصلت القدس

أشاد زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النحالة بدور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال النخالة في حفل تأبين بطهران وفق ما نقلت القناة 7 العبرية، إن سليماني أشرف بنفسه على نقل الصواريخ إلى قطاع غزة التي تم إطلاقها على القدس، فضلا عن الأسلحة العديدة والمتنوعة التي استخدمت في المواجهات العسكرية مع إسرائيل.

وأضاف: "أحضر سليماني الكثير من الأسلحة والقدرات المختلفة التي ما زالت مستخدمة في جميع الأنظمة التي تديرها المقاومة في فلسطين".