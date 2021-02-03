قبل 24 ساعة من إغلاق القوائم.. حزب الليكود يعزز قوته وكاحوال لافان يعلن قائمته

أظهر استطلاع لموقع "والا " الإسرائيلي أن حزب "لليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 31 مقعدًا، لكنه لن يكون قادرًا على تشكيل حكومة، في حين لن تنجح 6 قوائم انتخابية من اجتياز نسبة الحسم التي تخوض حاليًا بعضًا منها محاولاتها الأخيرة لإبرام تحالفات.

بحسب الاستطلاع، يحافظ "يش عتيد" على كونه الحزب الثاني في إسرائيل، ويحصل على 18 مقعدًا، في حين يحصل "تكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر على 15 مقعدًا، ويحصل تحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 12 مقعدًا والقائمة "المشتركة" تحصل على 10 مقاعد.

الاحزاب المتدينة "شاش" ويهدوت هتوراة" تحصل كل منهما على 8 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" على 7 مقاعد، حزب "العمل" يواصل تعزيز قوته بعد فوز ميخائيلي بالرئاسة ويحصل على 6 مقاعد، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد. حزب "الاسرائيليون" برئاسة رئيس بلدية تل ابيب، و"كحول لفان" لا يجتازان نسبة الحسم.

الاحزاب اليمينية: حزب "الصهيونية المتدينة" برئاسة بتسلئيل سموتريش، و"عوتسماه يهوديت" و"البيت اليهودي" لن تنجح باجتياز نسبة الحسم أيضًا.

ووفقًا لتوازنات القوى التي يشير اليها الاستطلاع فإن أحزاب اليمين- حريديم بما يشمل "يمينا" يحصل على 59 مقعدًا، في حين يحصل التكتل ضد نتنياهو على 61 مقعدًا.

وفحص الاستطلاع تأثير التحالفات على النتائج، ويتبين أنه في حال تحالف حزب "العمل" مع "الإسرائيليون" وحزب عوفر شيلاح بقيادة ميخائيلي فإنهم سيحصلون على 10 مقاعد، ويأتي ذلك على حساب "يش عتيد" التي ستتراجع بمقعدين، و"تكفا حداشا" و"ميرتس" يتراجعون مقعدًا واحدًا.

وأعلن حزب أزرق أبيض عن قائمته التي ستخوض الانتخابات المقبلة برئاسة وزير الجيش بني جانتس.

وذكرت القناة 7 العبرية أن الوزيرة بنينا تيمانو شطا ستكون في المرتبة الثانية على القائمة، ويتبعها الوزراء هيلي تروبر ومايكل بيتون وأوريت فركاش هكوهين.

وأوضحت أنه سيكون في المركزين السادس والسابع ألون شوستر وإيتان جينزبورج.