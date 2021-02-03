أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارين متزامنين في مدينة رأس العين بالمنطقة التي تخضع للنفوذ التركي بريف الحسكة.
وقال المرصد إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من دوار البريد في مدينة رأس العين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف الحسكة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.
وأضاف أن هذا الانفجار تبعه مباشرة آخر بعبوة ناسفة بالمنطقة ذاتها، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.
وكان المرصد السوري رصد في 26 يناير الماضي انفجارا عنيفا ضرب مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الرقة الشمالي.
وأسفر هذا الانفجار عن خسائر بشرية، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرين بجراح، كحصيلة أولية، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة إذا ما كان الانفجار جرى عبر انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف، أم أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بشخص كان ينوي زراعتها بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجاران يضربان مدينة رأس العين السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.