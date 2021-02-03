إصابة 4 جنود في انفجار لغم بتونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 جنود إثر انفجار لغم أرضي غربي البلاد.
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، الرائد محمد زكري قوله، إن عددًا من العسكريين أصيبوا اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم خلال مرور مدرعتهم العسكرية تحته.
وأضاف أن الدورية كانت تؤدي مهامها في تتبع الجماعات الإرهابية في مرتفعات جبل مغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.
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