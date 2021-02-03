نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة أستراليا المفتوحة: عزل اللاعبون بعد إصابة عامل في فندق بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل ما بين 500 و600 لاعب ومسؤول وموظفي دعم في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في حالة عزل بعد أن ثبتت إصابة عامل في أحد فنادق الحجر الصحي بفيروس كورونا.

ووفقاُ لبي بي سي، من المقرر أن تتأثر مباراة الخميس في ملبورن بارك بهذه الخطوة، كما يقول رئيس الوزراء فيكتوريا دانيال أندروز.

لكن أندروز قال: "في هذه المرحلة ليس هناك تأثير على البطولة".

وأضاف: "سيكون للاعبين الحرية في العودة إلى المنافسة بعد اختبار سلبي".

تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة، التي تم تأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع، يوم الأثنين المقبل.