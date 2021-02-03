نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 3.28 مليون حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 3.28 مليون حالة.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، إلى 77 ألفاً و383 حالة.

وأشارت بيانات الجامعة، إلى تعافي 233 ألفاً و102 شخص من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا.

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.