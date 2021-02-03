أردوغان يواصل استبداده ويعتقل 292 ضابطا بزعم صلتهم بـ جولن

جدة - نرمين السيد - أمرت السلطات التركية باعتقال 292 من ضباط الخدمة الفعلية والضباط العسكريين السابقين بزعم صلاتهم برجل الدين فتح الله جولن، والذى تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب المزعوم فى 2016.





وبحسب وكالة "رويترز"، داهمت فرق الشرطة مواقع فى 42 مقاطعة تركية لاحتجاز المشتبه بهم، بما فى ذلك أربعة عقيد متقاعد، ومقدم فى الخدمة الفعلية و211 طالبًا سابقًا. ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم، وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

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