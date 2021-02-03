توجيه عاجل من ولي العهد السعودي بشأن تزايد الحرائق بمنطقة الرياض

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهاته بإحالة المتورطين في تزايد الحرائق في منطقة الرياض إلى القضاء.
وقالت إمارة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ولي العهد أمر بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.
وأوضحت إمارة منطقة الرياض أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.
وكان نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، كشف عن وجود شبهة فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض.
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