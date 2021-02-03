لمدة 5 سنوات.. تفعيل تمديد معاهدة ستارت 3 بين أمريكا وروسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تفعيل تمديد اتفاقية نيو ستارت للأسلحة النووية مع روسيا.

وفي بيان صاد عن الوزارة، أكد بلينكين أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات أخرى.

ومن جانبها، أعلنت موسكو اليوم الأربعاء عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة مع أمريكا بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها تبادلت اليوم مذكرات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد المعاهدة حيز التنفيذ.

وأشار البيان إلى أن قرار تمديد المعاهدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ليستمر سريان "ستارت 3" حتى الخامس من فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق، على قانون لتمديد معاهدة نيو ستارت الروسية الأمريكية، بحسب الكرملين.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين وقع على القانون الاتحادي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين البلدين والمبرمة منذ أبريل 2010.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أظهرت الإرادة السياسية فيما يخص تمديد معاهدة نيو ستارت.