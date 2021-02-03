كوفاكس تكشف عن خطتها لتوزيع لقاحات كورونا في 145 دولة

كشفت مبادرة كوفاكس عن خطة توزيع اللقاحات، مشيرة إلى أنها تشمل تطعيم 3,3% من سكان 145 دولة مشاركة.

ووفقا لـ وكالة "رويترز" الانجليزية، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، اليوم الأربعاء، إن مبادرة تبادل لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفاكس" تهدف إلى توزيع 240 مليون جرعة على الأقل من لقاحات كوفيد-19 في النصف الأول من هذا العام.

وقال المرفق، الذي يشارك في قيادته التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة وصندوق الأمم المتحدة للأطفال، إن توقعات التوزيع المؤقتة ستغطي ما معدله 3.3٪ من إجمالي السكان البالغ 145 دولة مشاركة.

وقال كوفاكس في بيان إن المخصصات ستخضع لتحذيرات مختلفة، بما في ذلك قائمة منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ واستعداد الدول وقبولها.

قالت بكين، اليوم الأربعاء، إن الصين تخطط لتقديم 10 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد -19 لبرنامج توزيع اللقاحات الدولي "كوفاكس" الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة صياغة التصورات عن دورها في الوباء.

برنامج كوفاكس، الذي يهدف إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح، يجمع التمويل من البلدان الغنية بهدف ضمان أن تتمكن الدول الفقيرة من تلقيح العاملين الصحيين والمواطنين الأكثر ضعفًا، على أساس أن الوباء سيظل تهديدا عالميا إذا كان كذلك. لم يتم تناولها في جميع أنحاء العالم.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الأربعاء إن الصين "قررت تقديم 10 ملايين جرعة لقاح لكوفاكس ، وذلك أساسًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية".