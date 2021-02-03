استنفار أمني في البحرين بسبب جسمين غريبين

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات أمنية في منطقتين بالعاصمة المنامة، بعد الاشتباه بجسمين غريبين.
ونشرت الداخلية البحرينية، تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" حول الأمر كتبت فيها: "شرطة العاصمة": الاشتباه في جسمين غريبين أحدهما بمنطقة النعيم، والآخر في جد حفص".
وأضافت الداخلية أن الفرق المختصة تنتقل للموقعين، وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
ولم تحدد الوزارة طبيعة الجسمين أو تفاصيل أخرى عن الواقعة، لكنها ذكرت أن الأجهزة المعنية باشرت أعمال البحث والتحري.
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