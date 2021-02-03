الآلاف يتظاهرون في العاصمة اليابانية ضد الانقلاب في ميانمار

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، في مسيرة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار، داعين المجتمع الدولي إلى التضامن مع الزعيمة المدنية المحتجزة في البلاد أونج سان سو كي.

ونادى المحتجون - في مسيرة أمام مقر وزارة الخارجية اليابانية - بتحرير ميانمار وتحرير أونج سان سو كي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال العضو البارز في اتحاد رابطة مواطني ميانمار وأحد منظمي المسيرة كياو كياو سوي "إن استجابة المجتمع الدولي مهمة ونود أن تعبر الحكومة اليابانية عن رأيها بشكل أكبر"، وذكر أنه سلم طلبا مكتوبا إلى مسؤول في دائرة شؤون جنوب شرق وجنوب غرب آسيا بالوزارة.

وطلبت المجموعة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها أن تستخدم الحكومة اليابانية قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.

وقال كياو كياو سوي "إن استيلاء الجيش على السلطة جعل من الصعب على الأشخاص الذين يريدون العودة من اليابان إلى ميانمار العودة بشكل فعلي".

انضم أكثر من 2000 شخص إلى المسيرة في العاصمة اليابانية بعد أن حث المنظمون الناس من ميانمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التجمع احتجاجا على الانقلاب.

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة من خلال انقلاب يوم الإثنين الماضي، وأعرب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي عن مخاوف جدية بشأن الوضع في البلاد، وحث على إطلاق سراح سو كي والأعضاء الآخرين في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.