الخارجية الكويتية تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مواطنيها

وجهت وزارة الخارجية الكويتية، تحذيرا عاجلا لجميع الكويتيين الراغبين بالسفر في الوقت الراهن، حيث دعتهم إلى تجنب السفر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا.
وأشارت وزارة الخارجية الكويتية متمثلة في "الإدارة القنصلية"، في بيان، إلى الإجراءات المشددة التي تتخذها دول العالم في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره.
كما ألزمت الخارجية الكويتية، المواطنين الذين يضطرون إلى السفر للضرورة القصوى بتوفير تأمين صحي يغطي كافة الأمراض بما فيها فيروس كورونا بحيث يكون صالحا طيلة فترة السفر.
وشددت على أهمية الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق.
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