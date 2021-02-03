شاهد| لحظة انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية بسماء لبنان.. فيديو

انفجرت طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي منذ قليل فى سماء لبنان وسمع دوي الانفجار جنوبًا. يأتي ذلك، عقب يومين على إعلان "حزب الله" اللبناني إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية. وقال الحزب في بيان "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".

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